Esta noche, en su quinto capítulo, “El Purgatorio” tendrá en vivo y en directo en las pantallas de Canal 13 a Jordi Castell y José Miguel Viñuela como invitados.

El estelar animado por Nacho Gutiérrez, centrado en juzgar los actos de los famosos para enviarlos al Paraíso o al Infierno, se ha convertido en un éxito con la audiencia y en tema comentado en redes sociales y en los medios de comunicación.

José Miguel Viñuela saltó a la fama a mediados de los 90 como animador del programa juvenil “Mekano” y llegó a convertirse en uno de los rostros televisivos más queridos e importantes de la televisión.

Pese al éxito, su carrera sufrió un fuerte embate a mediados de la década pasada, cuando fue víctima de una millonaria estafa y terminó fuera de la televisión. Luego de regresar en gloria y majestad, en julio de 2020 volvió a quedar fuera de la pantalla chica tras cortarle el pelo en vivo a un camarógrafo, en un acto que lo hizo incluso perder una batalla judicial y tener que pagarle 17 millones de pesos al trabajador.

En tanto, Jordi Castell, reconocido fotógrafo y figura televisiva desde hace más de 20 años, fue una de las primeras celebridades nacionales en reconocerse homosexual a fines de los 90, y ha destacado a lo largo de los años por sus polémicas declaraciones.

Las últimas de ellas fueron sus comentarios en torno al actor de Hollywood Pedro Pascal, cuando dijo que desearía haber sido exiliado como él durante la dictadura. El deslenguado panelista del programa “Tal cual” fue también acusado recientemente de racismo por el nombre que le puso a una de sus mascotas.

“Los de hoy son tremendos invitados porque tienen muchas polémicas en sus más de 20 años en la tele. Parte de lo que uno hace en ‘El Purgatorio’ es venir a pedir disculpas, y yo creo que ambos podrían perfectamente ocupar esta tribuna para pedir disculpas”, asegura Nacho Gutiérrez sobre los invitados de hoy.

¿Quién ganará el cielo?

Por su parte, Jordi Castell enfatiza en lo siguiente: “Nunca he guardado ni culpa ni arrepentimiento por las cosas que digo o hago, entonces voy a pasarlo bien. Como no me relaciono de la culpa, no sé si me tocará el Paraíso o el Infierno, y no sé hasta qué punto el Infierno puede ser agradable o desagradable. Pero voy a tratar de contestar todas las cosas, y también me voy a preparar para ponerle un poquitito de condimento al humor del programa, porque de brazos cruzados no me voy a quedar con lo que me digan”.

Finalmente, José Miguel Viñuela señala que “es un desafío ser parte de ‘El Purgatorio’, el capítulo que enfrentó a Pamela con Kenita lo encontré muy entretenido, con un formato estilo ‘Vértigo’ que me gustó. Es un programa que está aportando harto al canal y siento que puede ser muy entretenido estar ahí. Además, poder ir con Jordi es bacán, trabajamos juntos en ‘Tal cual’… me voy a tener que poner a prueba a ver si me mandan al cielo o al infierno, porque él es una persona muy querida”.