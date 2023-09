Comparte

Durante la jornada de ayer, el conductor de «Mucho Gusto», José Antonio Neme, lanzó duras críticas a Alejandra Valle, periodista que criticó hace unos días a Repenning y su cobertura del frente de mal tiempo que afectó la zona centro-sur del país.

«Cuando uno tiene un historial así de patético, mejor cállese… no pegue codazos para el lado«, fue parte de lo que expresó Neme.

Fue en este sentido donde Neme lanzó dardos contra la comunicadora de «La Voz de los que Sobran«, los cuales fueron devueltos por Valle.

Ahora, en una nueva edición de su programa, la comunicadora le respondió a las palabras de su compañero: «Eso es lo que me saca de quicio con estos periodistas y no me vas a callar José Antonio Neme. Yo no he escuchado lo que dice, pero me atacó personalmente y por eso solamente yo le voy a responder», inició comentando.

Luego continuó: «No porque tú quieras que yo me calle, me voy a callar. Cuando hay periodistas que tienen el poder de ser editor de economía de uno de los medios más prestigiosos del mundo, que escriba algo como esto, que no tiene ningún enfoque de derechos humanos…».

Por último, manifestó: «Nosotros hacemos este programa justamente para responderle a personas como ustedes, que son cómplices de que en este país se siga manteniendo la injusticia que, a través de la Constitución del ‘80, establecieron».

Aquí puedes ver parte de su réplica: