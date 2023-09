Comparte

Una vez más se vivió un tenso momento al interior de la «familia Lulo» en el reality de Gran Hermano.

La situación se gestó luego de que Constanza encarara a Raimundo, esto luego de que el Rubén hiciera un comentario de la comida que había preparado la bailarina, la cual olvidó que su compañero no podía consumir crema.

Si bien el exfuncionario no le dio mayor importancia, Constanza terminó llorando en el baño, donde Jennifer y Raimundo fueron para consolarla.

No obstante, el recibimiento de Coni no fue de los mejores: «Ustedes tuvieron una actitud súper mier…», le reclamó en un inicio a Raimundo.

Luego continuó: «Aquí todos están jugando, todos están haciéndose los buenos, yo ya no sé ni una hue…, yo ya no confío en nadie. La verdad no sé ni siquiera si te caigo bien, porque una vez que la Pincoya no está, tú ni siquiera me diriges la palabra».

Frente a esto, Raimundo se mostró desconcertado: «No sé de qué me estai hablando», expresó el rubio.

«Quieres pelear con alguien, y peleas con nosotros»

Y la situación no terminó allí, pues luego la bailarina arremetió contra Pincoya: «Tú te alejas porque tú no eres capaz de acercarte y preguntarme: ‘¿Cómo estás?’. Nunca he sido así contigo, cada vez que estás mal estoy para ti, no me lo tienes que pedir», le manifestó con molestia.

«Chao, porque cuando yo estoy mal, ¿Qué haces tú? Te alejas«, añadió, mientras que Jennifer le respondió: «Porque tú te enojas», pero Coni insistió: «Tú haces como nada pasa, y esa huea… me molesta«.

Luego la bailarina continuó: «Pincoya yo sé bien cómo eres tú, y a ti te parece que yo soy hue… porque me pongo a llorar«.

«A mí no me gustan los llantos, pero es por otro tema… Tú pones palabras en mi boca, yo trato de no llorar, a mí no me gusta», se defendió Jennifer.

Finalmente, la Pincoya expresó: «Lo que pasa es que quieres pelear con alguien, y peleas con nosotros«.