Daniela Aránguiz criticó con todo a la periodista Alejandra Valle, quien cuestionó a José Luis Repenning por uno de sus despachos en medio del sistema frontal que afectó a la zona centro sur del país.

«¿Era necesario que se metiera al agua hasta la cintura para explicar lo que está pasando? ¿Es necesario? Creo que no (…) Eso es morbo, eso se llama show, no sirve y no ayuda en nada«, señaló la conductora del programa La Voz de los que sobran.

Las declaraciones no dejaron indiferentes a varias figuras del espectáculo, entre ellas José Antonio Neme quien apuntó al pasado en la farándula de Valle: «Cuando uno tiene un historial así de patético, mejor cállese… no pegue codazos para el lado«, indicó.

Ahora, la modelo Daniela Aránguiz criticó a la periodista recordando que era editora de la revista SQP cuando salieron a la luz íntimas fotografías de Cecilia Bolocco.

«Una persona no se le tiene que olvidar de dónde viene ni lo que hizo«, lanzó la panelista en el programa Zona de Estrellas.

Junto con lo anterior, indicó: «Si estamos hablando de denostar, ¿cuántas veces ella misma me trató de gorreada? ¿O que yo hacía ‘perdonazos’ por cosas materiales?«.

«Yo creo que eso es más morboso que meterse al agua, para ver cómo está viviendo la gente esa situación«, cerró Daniela.