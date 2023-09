Comparte

El pasado lunes la última eliminada de Gran Hermano, Francisca Maira, se hizo presente en el programa de CHV, donde fue recibida por familiares y amigos.

En el estudio también se encontraron exparticipantes del reality, que fueron eliminados con anterioridad.

Entre ellos se encontraba Maite Phillips, Fernando ‘Bambino’, Skarleth Labra y Viviana Acevedo.

Sin lugar a dudas, el reencuentro de Maira con esta última era esperado por los fanáticos, luego de que la deportista encarara a la rubia, en medio de la dinámica de «Congelado», que se vivió en la ‘casa más famosa del mundo’, hace unos días.

«Vi cosas que me decepcionaron mucho de ti«, fue parte de lo que le dijo la profesora de educación física.

El intercambio de Fran y Vivi

En este escenario, la panelista Francisca García-Huidobro le recordó a Maira: «Dijiste que te daba asco«.

Ante esto, la rubia respondió: «No me acuerdo, quizás lo dije. Nunca fue con esa intención«, señalando luego que se arrepentía de sus dichos.

En este sentido, Viviana intervino y manifestó: «Hay una conversación pendiente (…) Apenas salí del ‘congelado’ me sentí mal, aunque tal vez no me creas«.

Por último, expresó: «Siempre dije que la amistad prevalece por sobre todas las cosas. Tal como lo mencioné, el cariño está. Si quieres seguir siendo amiga, yo feliz«.