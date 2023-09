Comparte

Sorpresa causó la confirmación del quiebre amoroso entre Angélica Sepúlveda y Gürsel, con quien mantenían una relación amorosa a la distancia, durante bastante tiempo.

En las últimas semanas, surgieron rumores de un coqueteo del hombre con una modelo, de lo cual la exchica reality lo defendió en un inicio, pero finalmente fue la razón que terminó el romance.

«Chiquillos y chiquillas lindas hace unas semanas terminamos y de la peor forma, hoy somos nada. Prefiero contarlo, porque todos mis clientes cuando llegan a probar sus ropas huasas lo primero que hacen es preguntar como está Gürsel y comentar lo feliz que están por nuestra relación», señaló en una publicación la exchica reality.

Luego continuó: «Es increíble como el exceso de trabajo ha sido mi vitamina, no me queda tiempo para extrañar, pensar ni menos llorar, me aferré a esto que amo, confeccionar, diseñar, crear, vestir y llenarme de energía con tooodos mis lindos clientes».

Su relato no terminó allí, pues luego continuó: «No hay culpables, tampoco engaño, ni patas negras, estuve muy enamorada de él, pero llegó un momento, en medio de una fuerte discusión, que noté que para poder seguir juntos yo debía cambiar muchas cosas, parte de su familia lo presionó a que me pusiera límites, condiciones que yo jamás permitiré, lo nuestro era libre y eso lo hacía maravillosamente especial, algo pasó que su discurso cambió, yo creo que se nos acabó el amor y no quisimos reconocerlo a tiempo…».

«Muchos me instan que seamos amigos por el tiempo que estuvimos juntos, hoy no puedo, porque estoy muy enojada (no sentida, herida, ni frustrada). Estoy bien y mañana estaré mucho mejor, ahora a seguir trabajando que tengo muchos trajes mapuches que coser», finalizó.