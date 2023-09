Comparte

Jordi Castell repasó con duros términos al comediante Luis Slimming, luego de que hace unas jornadas participara en el programa de Canal 13 «El Purgatorio«, donde también participó José Miguel Viñuela.

Cabe señalar que el exanimador de «Mekano» criticó al comediante, como también a Chiqui Aguayo, por la rutina que realizaron en el espacio de Canal 13, catalogándola de «mal gusto».

Y ahora, quien se desahogó de esta situación, fue Jordi Castell, quien lanzó duras palabras en contras del comediante, en una nueva edición de «Tal Cual».

«Él que se obsesionó…»

«A mí lo que me pareció más raro, que (hubo) una pre entrevista con un periodista, que yo, en mi caso persona, hablé de cosas puntales y le aclaré (…) Y fue después el comediante Sliminng, se tiró, o sea, tuvo una tergiversación de cosas que yo ya había aclarado«, inició señalando el fotógrafo en el programa.

Luego continuó y aseguró que «yo dije no cometan el error de quedarse con los memes’, porque es poco periodístico».

«Y lo que más me llamó la atención de él que se obsesionó con esta cosa que supuestamente yo tengo con todo el skincare que hago y las veces que me he pinchado la cara, porque supuestamente yo me quiero ver más joven», añadió, señalando que «jamás he renegado mi edad».

Por último, lanzó: «Y me llama la atención este ensañamiento con una cosa física, cuando a él le sobraban 25 kilos. No soy gordofóbico, ni mucho menos«.