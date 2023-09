Comparte

Con bastante frecuencia la influencer Kel Calderón da que hablar tras compartir cambios de look, o narrar otros aspectos de su vida.

Ahora la influencer volvió a dar que hablar tras enseñar un cambio de look, en donde señaló que volvió a algo más natural.

«Me han preguntado mil por mi nuevo color de pelo y sí, bebés, me lo oscurecí harto (y también me lo corté un montón)«, escribió junto a la publicación que compartió, donde mostró el proceso al que se sometió.

En este video se logra ver a Enrique López, estilista a cargo de su cambio, que explicó que «vamos a oscurecer y dar un toque de sombra (…) Amiga, la tendencia dice que hay que volver a lo natural«.

