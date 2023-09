Comparte

Tenso fue el momento que se vivió este jueves en el matinal «Buenos Días a Todos» de TVN, luego de que los conductores María Luisa Godoy y Eduardo Fuentes analizaran una nueva situación que protagonizó la diputada Maite Orsini.

Esto, luego de que la parlamentaria arribara al Congreso Nacional con un pequeño gatito, situación que generó polémica en el interior, y provocando que incluso el Presidente de la Cámara le pidió que retirara al felino, haciendo uso del reglamento.

Fue así como esta situación generó una división de opiniones de los animadores, donde Godoy se puso del lado de la parlamentaria: «Tampoco es para tanto… no es un elefante«, inició comentando.

Luego la conductora continuó con su punto: «Comparto con la diputada Orsini, en muchas oportunidades he llevado mascotas a lugares de trabajo, a la universidad…«, alcanzó a decir, previo a ser interrumpida por su colega Eduardo Fuentes: «Ya, pero estamos hablando de espacio de la República».

Sin embargo, Godoy continuó, señalando que los animales pueden ser un soporte emocional. «Hoy día tú puedes viajar con tus perros en aviones», señaló.

El tenso cruce de María Luisa Godoy y Eduardo Fuentes

Estos argumentos no convencieron al exrostro de La Red, quien respondió: «Estoy de acuerdo contigo en eso, pero no es el caso. Los animales son necesarios en algunas situaciones, con autorización médica, pero yo creo que no es comparable llevar un gatito a una sala de clases que al Congreso».

Aún así, sostuvo que tampoco «hay que ponerle tanto color, de pronto se sobre reacciona, pero no creo que la diputada Orsini tenga que andar con el gato, por un tema emocional«.

«No sabemos», replicó Godoy, para generar una nueva réplica de Fuentes: «Dije ‘no creo’. Es incomparable, por un tema de respeto a las instituciones. No corresponde que un gato esté en una instancia de la República y no tengo nada contra los gatos, los amo, pero hay lugares y lugares», planteó.

«Uno asume que a ese lugar no va con mascotas. Hay que respetar las instituciones de la República«, repasó el comunicador, mientras que Godoy señaló que ella sí respetaba estas instituciones. «No lo parece, te diré«, replicó Fuentes.

Finalmente, la diputada Maite Orsini le explicó a Felgueras que el polémico gatito lo recogió en la calle, y ingresó al parlamento, por si alguien lo quería adoptar.