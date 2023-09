Comparte

En la última emisión de “Socios de la parrilla” participó como invitada Pamela Leiva y habló sobre diferentes episodios de su vida.

La conversación la inició Saavedra, cuando le preguntó a Leiva cómo se siente viviendo este exitoso momento, a lo que ella respondió, de manera genuina, que “ya era hora, porque son muchos años de trabajo”, y al analizarlo en profundidad, agregó que lleva muchos años esperando el éxito que tiene actualmente.

Por ejemplo, reveló que lleva 10 años dedicándose al stand-up comedy, y antes hizo teatro, “porque para llegar al humor hay que hacer teatro, y fue ahí donde dije ‘esta es la vida que yo quiero, la vida del artista’”.

Luego, Pancho le recordó a la standupera el largo recorrido que ha tenido que realizar para lograr el éxito que hoy puede disfrutar: desde su primera aparición en la pantalla en el reality “1810”, realizado en el año 2009, hasta el día de hoy, con dos Gaviotas en el Festival de Viña del Mar y conductora de un programa cultural en el 13, «El club», durante este 2023.

Mi vida iba para otro lado

“Siento que le torcí la mano al destino, creo que mi vida iba para otro lado. Mucha gente me dijo que me buscara un trabajo decente, porque cuando uno está empezando en esto no gana mucho dinero… pero yo creo que la inversión está en ir, actuar y tener la posibilidad de mostrarse. Eso es tener profesionalismo”, recalcó sobre sus logros del último tiempo.

“Nadie te dice cómo ser comediante, no hay una escuela para uno poder aprender esto, son cosas que uno va aprendiendo sobre la marcha. Yo muchas veces llamo a mis amigos que han caminado por esto, antes que yo, para que me aconsejen, porque nadie te dice nada y no hay ninguna fórmula”, reflexionó la ex chica reality.

La comediante también tiene su lado místico y desclasificó que el 23 de diciembre es un día muy importante para ella, pues en esa fecha le avisaron que había quedado seleccionada para participar en el reality show “1810”, y en la misma data, pero del año pasado, le confirmaron que sería parte de los humoristas del Festival de Viña del Mar 2023.

Mapa de los sueños

Además, reveló que tiene un “mapa de los sueños”, una especie de collage donde coloca imágenes de cosas que ella quiere lograr en su vida.

El primero tuvo relación con su deseo de bajar de peso, “porque para mí la obesidad era una cárcel”. El segundo fue realizarse una abdominoplastía, después de perder peso, “porque tenía mi guatita colgando y no tenía plata, entonces lo puse para que se cumpliera”.

Concluyó el tema contando que el año pasado tuvo una crisis, entre otras cosas, porque cumpliría 40 años, “y me vuelvo a hacer un mapa de los sueños, el tercero, y decreto en positivo las cosas que yo quería conseguir, entre ellas, vender todas las entradas en mis shows y triunfar en el Festival de Viña, y muchas de esas cosas se han cumplido”.

Finalmente, Leiva rememoró su exitoso paso por el certamen viñamarino y el cariño que el público le brindó en ese escenario.

Frente a esto, Pedro Ruminot, quien es amigo de Pamela, manifestó que “yo me emocioné en un momento en la rutina de la Pame, hay un momento que es sanador, no sólo para ella, sino para mucha gente, cuando cuenta la historia con Jimmy y cómo la da vuelta. Fue demasiado lindo y emotivo; para los que te conocemos hace tantos años, fue hermoso. Un momento muy maravilloso”.