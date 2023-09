Comparte

Marcianeke preocupó a sus fanáticos luego de subir una fotografía a sus redes sociales en las que se ve bastante complicado.

Todo ello, porque el cantante urbano se sometió a un procedimiento estético con inyecciones de ácido hialurónico y al parecer no fue bien recibido por su organismo.

Cabe mencionar que, el joven en abril de este año tomó la decisión de inyectarse botox y ácido hialurónico en diferentes partes de su rostro con el fin de armonizarlo.

“¿Estética? El líquido que me inyectaron me lo está rechazando la piel, porque ya llevo como 6 meses y me quedaron unas pelotas”, escribió el intérprete de “Muñeca” en sus historias de Instagram.

Finalmente, el ex de Ignacia Michelson aclaró que en primera instancia creyó que esta reacción eran “espinillas ciegas”.