Comparte

En agosto, María José Quintanilla sufrió un grave accidente en una de sus piernas, que la obligó a operarse de urgencias.

«Y bueno, me pasó de nuevo», inició señalando la cantante, quien, en ese entonces, precisó: «Se me salió un huesito que se llama patela, que antes se llamaba rótula… y cagó a ‘pedna‘».

Sin embargo, este martes, la comunicadora entregó una gran noticia a sus seguidores que se mantuvieron activos frente a su recuperación.

«Hoy tengo doc, y mi mente solo piensa… Que me dé el alta, que me dé el alta», escribió.

Posterior a ello, entregó un emocionante mensaje.

«Hola familia, voy a hacerla muy cortita, ya paré de llorar, la emoción ya se fue. Quería pedirles un favor, un gran favor en realidad», inició.

«Si se pueden aprender de memoria la letra de la canción El regalito, por favor… Es súper importante para que… ¡la cantemos este sábado 16 en el Sporting de Viña porque me dieron el alta médica conche..!», añadió.

Tras ello, la joven manifestó su felicidad. «De verdad me puse a llorar, porque no pensé que me iban a dar el alta todavía, entonces estaba nerviosa».