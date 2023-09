Comparte

Hoy, en un nuevo capítulo de “El Purgatorio”, el estelar animado por Nacho Gutiérrez tendrá en vivo y en directo en las pantallas de Canal 13 a dos grandes invitadas: Marlen Olivari y Helhue Sukni.

Marlen saltó a la fama en los 90 como la ganadora de Miss Hawaiian Tropic, venciendo a futuras estrellas como Marcela Vacarezza y Kenita Larraín. En los 2000 llegó a «Morandé con compañía», donde se consolidó como la más memorable showoman de Chile, trabajando en dupla con Ernesto Belloni.

Tras un mediático matrimonio y divorcio con su manager, Marlen participó en numerosos programas de TV, atravesó muchas controversias e incluso intentó entrar a la política con una candidatura a la alcaldía de Viña del Mar.

Lo voy a disfrutar

En tanto, Helhue empezó a figurar la década pasada como la “abogada de los narcos”, siendo defensora de algunos de los delincuentes más connotados del país.

Pese a las críticas por su trabajo, ha sabido ganarse el cariño de la gente por su participación en varios programas de televisión y su figuración en redes sociales. Ha protagonizado diferencias con figuras de la farándula tales como Patricia Maldonado, Catalina Pulido y Jorge Alís.

“Hoy es mi cumpleaños, y por más que digan que ‘El Purgatorio’ es un programa difícil o polémico, lo voy a ir a disfrutar. Voy a hablar de todo, pasarán muchas cosas y entregaré todo de mí… y si me voy al Paraíso o al Infierno, será una decisión del público”, comenta Marlen Olivari sobre su participación en el programa.

“Soy una mujer que no tiene mucho filtro, pero voy a tratar de controlarme para no pelear con nadie y no dejar mal a mis seres queridos. Va a estar entretenido el programa, ojalá todos lo vean. Si Dios quiere, que me vaya bien, y si Dios no quiere, mala c… no más”, dice, por su parte, Helhue Sukni.