Nano Calderón sorprendió a sus seguidores tras ayudar a Cristián Insulza, el joven que sufrió el insólito robo de su scooter eléctrico cuando se trasladaba a su casa en Conchalí.

El momento fue captado por las cámaras de Chilevisión, quienes entrevistaban al trabajador, quien indicó que experimenta «una sensación de frustración y miedo» porque todos los días debe pasar por el lugar del robo. Sobre su scooter, indicó que no tenía muchas esperanzas de recuperarlo: «Siempre se venden rápido esas cosas entonces a lo mejor ya lo vendieron en la feria o lo desarmaron», afirmó.

En ese momento el afectado fue sorprendido por el influencer, quien en medio del despacho se acercó para hacerle entrega del nuevo vehículo.

«Vimos que te quitaron tu herramienta de trabajo, donde te movías. Mi propósito con esto es alivianarte el mal rato que ha sido«, manifestó el influencer en medio de la transmisión.

Junto con lo anterior, agregó: «No es justo que alguien te arrebate algo que compraste con esfuerzo, no sabíamos que íbamos a estar en vivo, pero te quise hacer un regalito, según me dijeron este es mucho mejor que el otro scooter«.

Revisa el momento a continuacion: