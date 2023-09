Comparte

Los ánimos no son los mejores en Zona Latina, específicamente en los staffs de los programas faranduleros Zona de Estrellas y Me Late. Todo comenzó luego que Hugo Valencia, de ZDE aseguraran que los rostros de su contraparte trataban mal a la panelista Cathy Barriga, situación que cayó mal a Sergio Rojas, quien devolvió el misil con todo.

Rojas comenzó desmintiendo problemas con la ex alcaldesa. “Nosotros queremos decir que no le tenemos mala a la Cathy Barriga. Hugo Valencia decía que éramos violentos, que la tratábamos mal. Yo encuentro que preguntarle en cámara si estaba o no separada es mucho mejor que andar cuchicheando como ellos lo hacen a las espaldas”, sostuvo.

“Hugo nos acusó de ser violentos, malos compañeros, y tú sabes que Hugo en Canal 13 tenía un árbol con los rostros que se iba piteando en el camino. Estaba por ejemplo la Conty Ganem, que no lo puede ver porque dice que le hizo la vida a cuadros”, aseguró.

“Yo encuentro que es mejor decirlo en la cara, no como lo que hacen ellos. Por ejemplo, que pelan a Manu González, que es insoportable, que habla hasta por los codos, que es una lata trabajar con él. Eso lo dicen ellos, incluso en camarines a vox populi. A mí me gustaría que se lo dijeran en la cara”, disparó el reportero de farándula.

También contó detalles de pelambres de Cecilia Gutiérrez: “Imagínate que la misma Cecilia Gutiérrez cuando le pillaron el WhatsApp pelando a la Adriana Barrientos, diciendo que era peligrosa, y que la Daniela Aránguiz era una ordinaria. O sea, eso me parece mucho más violento a que nosotros le preguntemos algo en cámara a la Cathy”.

Culminó la descarga lanzando infidencias de Mario Velasco. A criterio de Rojas, más violento que la pregunta a Barriga es “que Mario Velasco diga en camarines que tiene relaciones con las chiquillas solamente para tener sexo. Perdón, lo dije”.