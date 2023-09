Comparte

Angélica Sepúlveda contó detalles del tratamiento estético al que se sometió para minimizar sus arrugas y cuidar su cabello.

Por medio de sus redes sociales, comentó que “me vine casi sonámbula de Yungay a Concepción, directo donde mi doctora top, Karis Pereira, que minimiza y atenúa mis arrugas (no las borra, solo las suaviza un poquito con bótox)”.

“Llegué a retocar color y hacer un intenso trabajo de hidratación; donde, además de cuidar mi pelito, me retaron porque debí haber venido hace tres semanas -los trajes de huasos demandan trabajo día y noche, me fue imposible venir antes-. Mi cabello quedó hermoso, la próxima semana me toca decoloración de raíz”, aseguró.

La ex chica reality se manifestó contenta por los resultados de su tratamiento. “Happy, adoro Concepción, tiene una energía que me alegra mucho y bueno, ahora me voy a una ‘juntación’ con un amiguito ‘simpático y muy bonito’”, añafió.