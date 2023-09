Comparte

En medio de todo el drama por los realities, Angélica Sepúlveda sorprendió a sus seguidores al anunciar que prontamente regresará a la televisión.

Si bien la mayoría de sus fanáticos querían verla en un espacio de telerrealidad, la chica reality ha dejado en claro que por el momento no estaría en sus planes encerrarse o entrar en alguna competencia.

Sin embargo, no se alejará de las luces, ya que a través de su Instagram reveló que participará como invitada en el nuevo estelar de Canal 13 llamado “El Purgatorio”, donde sus fans podrán votar por ella para que se vaya al “paraíso”.

“Ya chiquillos y chiquillas lindas, aunque me reten los amorosos productores hay algo que deben saber por mí antes que por otro medio”, comenzó escribiendo Sepúlveda.

“Hace un tiempo me invitaron al estelar del 13 y acepté, así que pronto volverá la Carmela a Santiago a no se que, pero ahí estaré. Para mi sorpresa no es solo un invitado, leo el contrato y dice dos”, agregó.

Asimismo, escribió “ayayayyyyy me tinca que no será muy amiga mía la otra invitada, porque me hicieron firmar como diez contratos y ofrecieron buenas lucas para que no me arrepienta”.

Recordemos que, la exparticipante de La Granja se destaca por ser muy conflictiva y de carácter fuerte.

“Espero se diviertan, es un programa de entretención y si me mandan al infierno será un chiste más”, cerró.