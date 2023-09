Comparte

Este jueves, Nacho Gutiérrez dio inicio al octavo capítulo de “El Purgatorio” por Canal 13, con los invitados Iván Arenas y Willy Sabor.

Éstos, según la premisa del programa, acaban de fallecer y se encuentran en un lugar entre el cielo y el infierno. Como es usual en el espacio, sólo uno de ellos termina llegando al Paraíso.

El primer titular del segmento “El muro de los lamentos” fue para Willy Sabor: «Willy Sabor funó a Paty Cofré«, en relación al quiebre que vivió con la comediante nacional.

El animador radial aclaró que quiere entrañablemente a la humorista, pues con ella trabajó durante mucho tiempo en “Morandé con compañía” y la consideraba su amiga. Por este motivo recurrió a ella para que lo ayudara con su intervención en su nuevo emprendimiento: un podcast, al cual ella se negó a participar porque no había un pago en dinero por este trabajo.

“Me sentí decepcionado… Siempre nos quedábamos conversando, yo me sentía amigo de ella, igual que con todos los chicos de ‘Morandé…’. ¿Sabes lo que pasa? Que ella también tiene su edad y tal vez no entendió. Quizás ella hasta el día de hoy no entiende lo que pasó, y está bien”, declaró Willy.

Por su parte, Arenas también comentó la situación entre ambos comediantes y reflexionó: “Se cree que nosotros somos todos amigos en la tele, pero no es así, son relaciones laborales. Yo llevo casi 40 años trabajando en televisión y no me junto con la gente con la que trabajo. Ahora tengo que decir que con Willy sí somos amigos”.

Iván Arenas

La siguiente portada fue para Iván Arenas: «Me quitaron la licencia de conducir por dos años», en torno a la detención que vivió el humorista mientras conducía bajo los efectos del alcohol marcando 1,4 grados.

Por este motivo su licencia de conducir fue cancelada por dos años. Frente a esta portada, Iván comentó, “esta historia la encuentro tan normal y simple, se me pasó la mano no más”.

En tanto, manifestó que “hago un mea culpa, de verdad les dije a los Carabineros hagan lo que diga la ley, ya da lo mismo. Lo que no me gustó es que la prensa le puso mucho color».

Luego tocó una nueva portada para Willy, esta vez sobre la declaración que realizó el animador radial: “La televisión tiene miedo de hacer humor por las funas”.

En torno a este tema declaró, “hablando del humor en general, siento que los canales se complican porque hay muchos cambios, ya no nos podemos reír de cualquier cosa, es complicado hacer humor. En relación a esto, creo que esa gravedad que estamos viviendo de no reírnos, ha bajado un poco, pero igual tenemos doble estándar, en cuanto a lo que hablamos en nuestra casa o en una comida con los amigos. Estamos muy graves”.

La última portada fue para Iván Arenas y su declaración del año 2002: “No pertenezco a la televisión de ahora”, frase que dio en el contexto del famoso video censurado del «Profesor Rossa» con «Guru Guru». Frente a la pregunta de Nacho Gutiérrez ‘¿Pensaste que se iba a acabar tu carrera con este video?’, la respuesta de Arenas fue enfática, “la verdad que no”.

Para terminar el programa, la votación del público reveló que quien se fue al Paraíso, es decir, quien ganó los pasajes al Caribe, fue Iván Arenas. Por su lado, Willy Sabor se fue al Infierno acompañado por Chiqui y Luis.