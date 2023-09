Comparte

En un nuevo capítulo de «Tal Cual» se contó con la presencia del comediante Iván Arenas, el cual junto a Patricia Maldonado y Raquel Argandoña sorprendió con una singular anécdota.

La situación se dio luego de que repasara si separación con su esposa, donde Arenas señaló que se fue de la casa básicamente con lo puesto, y llegó a vivir donde un amigo y su esposa.

«Oye me voy a ir a quedar a tu casa’, nada de que él me ofrezca, yo digo me voy a ir a tu casa, había mucha confianza«, partió recordando el hombre que le dio vida al ‘Profesor Rossa’.

Tras arribar a la casa de su colega, Arenas señaló que se negó a dormir en el sofá. «No po’ hueón, yo no voy a dormir en el sofá ni cagando, estay loco, quiero dormir bien».

Fue así como empezó a dormir junto a su amigo, y la esposa de su amigo. «Me acuesto en la cama de él, se acuesta él acá al lado, y la señora más allá. Los tres en la cama«, reveló.

Sin embargo, esto no fue lo que más sorprendió en el set, sino que relató que esta dinámica se extendió por tres meses.

Por último, relató que la situación tuvo repercusiones en uno de los hijos de su amigo, pues contó la situación que se vivía en su hogar en el colegio.

«El profesor Rossa nos dibuja esto, porque duerme con mi papá y mi mamá«, habría dicho el joven en la escuela donde estudiaba.