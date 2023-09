Comparte

En el 2012, José Gutiérrez se hizo conocido como figura de reality show. Específicamente, alcanzó popularidad como el “Huaso” de “Pareja Perfecta”, transmitido por Canal 13. 11 años después vuelve a la pantalla chica, a la misma señal y al mismo formato, pero ahora en un rol mayor y clave. Es que será el capataz de “Tierra Brava”.

“Es una gran misión la que tengo”, confiesa Gutiérrez, hoy de 38 años de edad, adelantando que “mi rol va a ser representar bien al huaso y a la vida rural… y no reírse del huaso, sino que reírse con el huaso, además de, obviamente, interactuar con los participantes y ponerles las reglas claras de quién es el capataz, quién les da las órdenes todas las mañanas y potenciarlos para que sean buenos para la pega de campo”.

En ese sentido, José declara que “tal como dice el dicho, lo importante es que no se pasen de pato a ganso, aquí los participantes van a saber quién manda en las labores de campo. Tengo claro que no deben ser todos buenos para la pega, pero hay que sacarles trote”, añadiendo que “el campo nunca ha sido fácil, nunca para y alimenta al mundo, por lo que es harto trabajo”.

El capataz de “Tierra Brava” señala que “es importante que ellos puedan sacar sus propios productos de la tierra y obviamente de los animales también, como los huevos de las gallinas o la leche de las vacas”.

El ex “Pareja perfecta” es oriundo de Codegua, de la Región del Libertador Bernardo O´Higgins, y da a conocer que “actualmente me dedico al turismo rural. Yo tengo un complejo turístico en Codegua, de tres hectáreas, con quinchos, piscinas con toboganes y alojamientos”, agregando que “yo siempre he dicho que el reality, para quien lo viva, es una experiencia cortita y adrenalínica y hay que aprovecharla siempre. Yo lo pasé muy bien en ‘Pareja Perfecta’, pero después, los que no nos dedicamos a la tele, nos desaparecimos… y ahora vuelvo por ‘Tierra Brava’, en este nuevo rol y feliz”.

«Tierra Brava» se estrena este domingo 1 de octubre a las 22:0 horas por Canal 13.