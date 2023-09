Comparte

El pasado jueves en Gran Hermano, el concursante Fede Farrell sorprendió tras anunciar su renuncia al programa, la cual señaló que la efectuó por «motivos personales».

«Chicos, en un rato van a nominar y quiero contarles que yo me voy, por eso necesito que no voten por mí. Sé que no lo iban a hacer, pero tenía que decírselos», les comunicó a sus compañeros.

Si bien la transmisión de Pluto TV finalizó tras emitir esta información, momentos más tarde volvió la imagen, enseñando cómo se despedía de sus compañeros.

¿Qué dijo el mánager de Constanza Capelli?

Bajo este contexto, su inesperada salida provocó una inesperada reacción de Suro Solar, mánager de la participante Constanza Capelli, actual participante del encierro.

«Que ni se le ocurra decir que tiene que ver algo con Cony o hablo«, expresó el hombre en una publicación que compartió en Instagram, donde mostraba una fotografía del trasandino.

Cabe recordar que Fede mantuvo una muy breve relación con Contanza, la cual finalizó una vez que la bailarina se enterara que este votó por Francisca Maira para su retorno.

Aquí puedes ver la publicación de Suro Solar: