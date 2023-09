Comparte

Fin es lo que le puso la exparticipante de Gran Hermano, Viviana Acevedo, a su relación con Fran Maira.

La deportista conversó con el portal Publimetro a través de un live, en donde señaló que la amistad que mantenía con la rubia, llegó a su fin.

Recordemos que ambas mantuvieron un affaire al interior de la ‘casa más famosa del mundo’, el cual no llegó a buen puerto.

En este sentido, la profesora de Educación Física señaló que su amistad terminó con Maira, ya que no pretende ser un «perrito faldero«.

«No voy a andar detrás de ella»

«Traté de conversar las cosas, yo le había hablado cuando ella salió del reality, se habló muy poco y a grandes rasgos. Pero ya después no quise decirle más que conversemos, porque no voy a ir detrás de nadie para conversar, no voy a ser como un perrito faldero«, expresó, sosteniendo que no hubo interés de parte de Fran.

Luego continuó: «Si una persona no quiere conversar conmigo, dijo mucho más de lo que íbamos a conversar. Nunca quiso conversar y está bien. Yo no la voy a perseguir tampoco, cosa de ella. No voy a andar detrás de ella todo el rato«.

Aún así, explicó que si bien no existe «mala onda» con Fran, solo «son caminos diferentes, no más«.

Aquí puedes ver el en vivo: