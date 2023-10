Comparte

El pasado martes por las pantallas de Canal 13, se mostró la tensa pelea completa que se gestó entre Junior Playboy y Pamela Díaz, al interior del reality Tierra Brava.

Recordemos que hace unas jornadas se adelantó parte de la discusión, la cual se gestó luego de que el influencer orinara al lado del baño que ocupan los integrantes del equipo de Pamela Díaz.

La «Fiera», al enterarse, no dejó pasar la situación y encaró al rubio, en una discusión que parecía no detenerse.

«¿Qué fue lo que me dijiste, no te acordái?«, le expresó Díaz en medio de la pelea, mientras que Playboy le respondió: «Yo contigo no quiero hablar, Pamela, entiende«.

«Di las cosas a la cara»

«A mí no me molestes tampoco, hueón mentiroso», recalcó Díaz, frente a lo cual Playboy respondió: «Tú y tu ego, no estoy ni ahí«.

En medio de los gritos, Díaz lo desafió: «Di las cosas a la cara (…) No me voy a quedar callada nunca, con un hueón mentiroso».

Entre los múltiples alegatos de un lado a otro, Junior Playboy no halló nada mejor que sacar a la expareja de Díaz, Jean Philippe Cretton, al baile.

«¿Qué mentiroso? Por eso todos te dejan. Esta cree que soy Jean Philippe«, le expresó a Pamela Díaz.

Aquí puedes ver el tenso momento: