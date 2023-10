Comparte

Continúan los conflictos al interior de Gran Hermano y una de las enemistades que más ha durado ha sido la de Cony Capelli y Jennifer Galvarini, más conocida como “La Pincoya”.

Recordemos que, las dos jugadoras se convirtieron en las favoritas del público y tenían una gran amistad, sin embargo, todo eso cambió luego de una pelea.

Tras ello, fue la visita de Paola, la madre de Cony, a “la casa más famosa del mundo” y le llevó ropa de regalo a su hija y también a la oriunda de Chiloé, puesto que ya llevan muchos días en el encierro.

En ese momento ellas ya habían peleado, pero ambas recalcaron que se querían mucho y que quizás era mejor distanciarse por un momento.

Sin embargo, al parecer ahora todo habría cambiado, puesto que la chilota ha sido sorprendida hablando sobre su compañero y además, ahora sostuvo que la ropa que le regalaron fue para “limpiar la imagen” de Cony.

Todo esto, lo dijo en una conversación con Francisco Arenas, a quien los televidentes apodaron como “papá Lulo”.

“¿Por qué tú crees que su mamá me trajo cosas? Para limpiar su imagen (…) No me gustan que me expongan, me dio rabia ayer”, se pudo escuchar que le decía Pincoya a Pancho en la pieza.

Sin duda sus palabras generaron varías reacciones entre los cibernautas, puesto que no les gustó la actitud que tomó la chilota.

“Cómo puede caer tan bajo”, “Cínica”, “Doble cara, para que perdona y después anda con cosas por detrás”, “Se te cayeron las caretas”, fueron algunos comentarios de los usuarios de “X”, anteriormente Twitter.