Comparte

Daniel Fica Roa, más conocido por su nombre artístico ‘Bombo Fica’, reveló que estuvo al borde de la muerte, producto de la pandemia del Covid-19.

El humorista fue uno de los invitados al programa Podemos Hablar, en donde contó que “tuve una experiencia con la muerte, dormí con la muerte. Yo viajé con mi familia a pasar el año nuevo del 2020 al 2021 y fuimos a México”.

Previo al viaje, el comediante se realizó un test PCR que resultó positivo, pero, ya que no sintió ningún malestar, decidió viajar de todas formas, haciendo la cuarentena de rigor en el destino; ya que solo se necesitaba el resultado positivo para llegar a Chile y no para salir del país.

En ese contexto, reveló que se mantuvo asintomático hasta el quinto día. “Me dolía el cuerpo, me sentía malito. Vino el médico, me dijo que estaba en el peak, pero que mañana iba a ser distinto y que me quedara tranquilo”, comentó.

“Lógico al día siguiente fue distinto porque tenía 40 grados de fiebre, me dolía todo el cuerpo y respiraba mal, no podía respirar, respiraba horriblemente mal”, detalló, agregando que se contactó con un médico conocido, quien le señaló que debían trasladarlo para intubarlo.

Bombo le preguntó si estaba grave y cuáles eran las posibilidades de salir con vida, a lo cual es especialista le habría respondido que eran poco probable. “Yo sentí en ese momento que mi vida se apagaba”, aseguró.

Tras ello, el humorista reveló que prefirió quedarse en el hotel y firmó documentos para no ser trasladado a un hospital, ya que prefería fallecer en el lugar donde se alojaba. Más tarde, le avisó a un amigo y le dejó el recado de pedirle perdón y avisarle a su familia en caso que falleciera, y le dejó una serie de instrucciones.

“Esperé la muerte acostado, pasé por todas las emociones, lloré, me enojé con Dios porque sentía que era injusto cómo me iba a morir, no merecía morir así, después me reconcilié con Dios, le di las gracias por todos los momentos que había vivido, me dio rabia, pasé por todo”, comentó.

“Me arrepentí de todas las cosas que había hecho, tenía ganas de morir de otra forma, no así y mientras iba pasando la noche, sentí el cansancio, sentía que mis ojos se cerraban. Con el dolor de mi cuerpo y la fiebre, yo sabía que el momento en que iba a cerrar mis ojos, no los iba a abrir más, era una sensación horrible”, continuó relatando.

Finalmente se durmió y logró despertar y, tras darse cuenta que seguía vivo, salió del hotel y se dirigió a la playa. “Yo estuve dos horas en el mar, analizando qué cosa quería hacer volviendo a Chile, quería comer un asado con mis amigos, quería jugar a la pelota, quería ver a mi madre, quería estar con mi familia, quería abrazar con mis hijos”, recordó.

Posteriormente volvió a la habitación, le dieron su desayuno y llamó al médico para contarle las novedades. El doctor fue desde la clínica al lugar donde el humorista se hospedaba y confirmó que ya estaba mejorando su estado.

Un día más tarde, Bombo llamó al amigo para avisarle que seguía vivo y recibió el reto del compadre, por no avisarle sobre su estado. Su amigo incluso llegó a pensar que Fica había muerto en México.

“Desde ese momento hasta el día de hoy, le perdí el miedo a la muerte porque yo dormí con la muerte”, concluyó el comediante.