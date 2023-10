Comparte

El chico reality Sebastián Ramírez, constantemente ha sido foco de atención en la casa, debido a su singular personalidad y dichos sin filtro, lo cual volvió a ocurrir este fin de semana.

Mientras todos dormían, el hombre andaba con energía y no tuvo otra idea que ir a molestar a sus compañeros.

Fue así como comenzó a gatear entre las camas, con el fin de asustarlos mientras intentaban dormir.

Una de las víctimas que tuvo fue Jennifer ‘Pincoya’, a quien no le hizo nada de gracia la broma de Seba, y lo encaró.

«Sebastián, si tú no me dejas dormir te voy a ir a acusar con Gran Hermano. De verdad, porque ya te estás pasando. No sacas nada con andar ahí de rodillas. No me estoy riendo. O bien te falla la cabeza, qué hue… te pasa. Para tu hue… y te voy a ir a acusar altiro», afirmó la oriunda de Chiloé.

«Está chiflado entero»

Y tal como advirtió, momentos más tarde fue hasta el Confesionario, donde expuso la situación a Gran Hermano.

«Oiga Gran Hermano… ¿qué hue… le pasa a Sebastián? Estoy súper molesta porque Sebastián prende y apaga la luz (cuando) la luz está apagada. No deja dormir a nadie. Estamos todos durmiendo y nos va a despertar, a tocarnos en la noche, ¿cómo va a hacer eso?», repasó.

Su descargo no terminó allí, pues luego sumó: «Está bien que traigan hue… tontos, pero este hue… está chiflado entero. Que corte el show, esto a mí no me gusta. Él se hace el chistoso y yo no le encuentro ningún chiste».

Por último, cuando regresó a la pieza, volvió a criticar al productor de eventos: «Te voy a decir una sola hue… conmigo no te metas, hu… a mí no me hue…«.