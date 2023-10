Comparte

Recientemente, Gloria Münchmeyer participó como invitada en el Buenas Noches a Todos y habló con Eduardo Fuentes sobre diferentes episodios de su vida.

En la instancia, el animador puso sobre la mesa que ella era muy coqueta con los hombres y que le gustaba tener pololos.

Frente a ello, la actriz reveló “me gustan los hombres, me gustan mucho, cada vez más jóvenes, ese es el problema”.

“Me encantan y el coqueteo y todo, pero esa cosa de vivir juntos, ya no”, agregó.

Tras ello, explicó que no le gustaría convivir con otra persona, puesto que es complicado el tema de la adaptación, la tolerancia, entre otras cosas.

En la misma línea, aprovechó el espacio para confesar que estaría en un romance con un actor joven “tengo un pololo ahora, puertas afuera. Es menor que mi nieta Antonia”.

“¿Es menor que tu nieta Antonia que tiene 29?”, le preguntó Fuentes.

A lo que ella contestó con una risa y dio a entender que sería así y dijo “qué rico mirarse a los ojos, sentir cositas, fantástico…ojalá que este programa no lo vean mis nietos”.

Finalmente, Gloria no quiso seguir profundizando en el tema y no quiso revelar la identidad del joven artista, puesto que no sabe si la familia de él está enterada de este romance.