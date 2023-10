Comparte

No lo iba a dejar pasar. Patricia Maldonado le respondió a Helhue Sukni respecto a sus dichos en el programa «El Purgatorio», en donde la abogada arremetió contra la opinóloga.

Sin embargo, la panelista de «Tal Cual» no se refirió a los dichos en contra de su persona, sino que cuestionó la reflexión de Sukni sobre el narcotráfico en Chile.

«En Chile no existen los narcotraficantes, porque esto no es Colombia ni México, en Chile no se produce droga. Sólo hay microtraficantes. Y para mí los traficantes deberían estar en la calle, no en la cárcel. Este país no está plagado de narcos. No creo que los narcos se estén tomando las poblaciones, no toda la gente que vive en las poblaciones son delincuentes«, fue parte de lo que expresó Helhue Sukni en el estelar de Canal 13.

«¿En qué mundo puede vivir esta mujercita?»

Sobre estas palabras, Maldonado reflexionó en su programa Las Indomables, cuestionadno a Sukni.

«Hubo una abogada que, en un programa de televisión, no la lincharon porque estaba dentro de un estudio. Dijo que en Chile no había narcotráfico. ¿En qué mundo puede vivir esta mujercita? Dijo ‘hay unos pobres niños y una pobres abuelitas que venden papelillitos para poder vivir’. Yo hubiera estado frente a ella, la escupo. Juro por mi madre que sí, la escupo, porque no se merecía otra cosa», relató la comunicadora.

Luego, y sin nombrar a Helhue, sumó que «cuando una profesional es capaz de tapar algo que todos estamos viendo, es porque ahí hay dinero de por medio. No tengo la menor duda«.

Por último, la ex Mucho Gusto expresó: «A ese nivel hemos llegado, es demasiado. La pregunta es qué Presidente va a poder salvar esto. A mi juicio, la única persona que podría limpiar este país sería un Bukele«.