Ya ha pasado un año desde que José Luis Repenning y Priscilla Vargas asumieron el rol de conductores en el reformado «Tu Día», matinal de Canal 13 que con el paso de los meses se ha consolidado.

A día de hoy, el espacio matutino de la exseñal católica ha liderado por varias jornadas, enfrentando una dura pelea por el rating contra CHV y Mega.

Sin embargo, TVN y su matinal ‘Buenos días a Todos’ no ha logrado despegarse del último lugar, con una diferencia enorme respecto a las otras señales.

Y fue precisamente este tema al que se refirió José Luis Repenning, reflexionando sobre la nueva crisis que enfrentaría la señal estatal.

«Es un problema que ellos tienen que resolver»

«Sólo sé que la Mari (Godoy), Eduardo (Fuentes), Simón (Oliveros) y el equipo que tienen ahí trabajando es excelente y la verdad es que no tengo idea de por qué no les está yendo como a ellos quisieran«, inició señalando el ex Mega, en conversación con el portal Fotech.

Luego continuó: «No sé si pasa por un cambio de equipo o qué. No tengo idea si se debe hacer una nueva fórmula o refundar, lo cierto es que es un problema que ellos tienen que resolver«.

Aún así, señaló que «lo que sí estoy seguro es que tienen mucho talento y demasiado potencial como para estar peleando en lugares más arriba«.