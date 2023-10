Comparte

En el último capítulo de Buenas Noches a Todos participó Daniela Castillo y habló con Eduardo Fuentes sobre diferentes episodios de su vida.

En esa instancia, la cantante reveló que su padre le dijo que estaba embarazada en un sueño.

“La noche anterior a hacerme el test, soñé con él”, comenzó diciendo la artista sobre su padre que falleció hace casi dos años.

“En ese sueño, me dijo que sí estaba embarazada, que todo lo que yo sentía y pensaba, era real”, agregó.

Tras ello, aseguró “me dijo: ‘Sí, estás embarazada, y disfrútalo. Este es el momento’”.

En la misma línea, comentó que su progenitor en ese sueño también le entregó más mensajes, pero no quiso profundizar en ello, puesto que es más personal.

Asimismo, contó que si bien su padre murió, ella lo siente muy presente porque acostumbra a soñar bastante con él.

Sin embargo, sostuvo que le hubiese encantado que él estuviese presente ahora que está en el proceso de la maternidad “a veces digo: ‘Qué ganas que hubiese estado acá, porque habría sido un abuelo maravilloso’, pero, yo he vivido la partida de mi papá de una manera muy distinta”.

Finalmente, enfatizó en que siente a su padre está muy cerca de ella “para mí, la muerte de mi padre tiene un concepto muy diferente. Quizás no está físicamente, pero no me falta tanto, porque está tan presente, que todo lo que pasa en el día a día, está demasiado conectado con la energía de él”.