Un tenso momento se vivió al interior de la casa de ‘Tierra Brava‘, luego de que Daniela Castro y Uriel intercambiaran duras palabras, días después de que ambos coquetearan al interior del reality de Canal 13.

La situación se originó luego de que el cantante dominicano le dijera un piropo a Castro, el cual no fue muy considerado por Castro, quien experimentaba dolores estomacales en ese momento.

Fue aquello lo que estalló la molestia del músico: «Tú me ignoraste, pero no ignoraste a tus amigas (…) Si yo te busco y tú me ignoras, yo no voy a andar detrás de ti a cada rato«, le señaló Uriel a la ex «MasterChef».

La respuesta de Daniela Castro

Por otro lado, Daniela arremetió contra él y le destacó su falta de preocupación por su estado de salud.

«Jamás me lo tomé personal. Solo me lo tomé como que tú eres una persona menos detallista y atenta«, manifestó Castro, para luego sostener que «noté despreocupación y para mí es fome (…) A mí me gustan las personas más preocupadas«.

Frente a esto, Uriel le respondió de manera inesperada: «Y a mí no me gustan las personas cahuineras. Eso es todo«.

Por último, la ganadora de ‘MasterChef’ replicó: «No me digas cahuinera, porque no lo soy. Te llegó el rumor de que estaba enojada, pero no era así. Ahora sí, lo estoy. Me enoja que me digas así«.

