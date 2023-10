Comparte

Luego de su paso por Gran Hermano, Trinidad Cerda se posicionó en el medio y ha dado varias entrevistas.

En esta oportunidad, la azafata habló con la Revista Sarah y abordó temas más íntimos respecto a su vida sexual.

Recordemos que, la exparticipante del reality le contó a todos sus compañeros de encierro que ella había nacido con otro género.

“No tengo las pechugas gigantes, no tengo la cintura perfecta, y me da lo mismo. Todas las mujeres somos diferentes, pero hoy me siento una mujer”, expresó Trini en la entrevista.

Por otra parte, sostuvo “cuando tengo sexo con un hombre es la misma sexualidad que tienen mis amigas. Mis orgasmos son los mismos que tienen mis amigas”.

Cabe mencionar que, la actriz siempre ha recalcado que ella cuenta su historia abiertamente con el fin de ayudar a quienes van a vivir el mismo proceso que ella.