Comparte

La influencer Kel Calderón es bastante activa en las redes sociales, principalmente en Instagram, donde suma más de 1,8 millones de seguidores, pero también en TikTok.

Y fue así como recientemente compartió un video en esta última plataforma, en donde repasó los cuestionamientos que le hacen sobre su vida amorosa.

Esto, luego de que recibiera preguntas y comentarios sobre la cantidad de pololos que ha tenido, y con ninguno de estos ha dado el paso del matrimonio.

La postura de Kel Calderón

«No me importa nada cuando las personas dicen que he tenido muchos pololos y que no me he casado, que no logro que mis relaciones terminen en matrimonio«, inició señalando.

Tras esto, relató que estos mensajes poco le importan, ya que la vida se trata de «pasarlo bien».

«Y si esa relación ya no servía, next. Así que no me importa cuántos pololos he tenido«, añadió la hija de Raquel Argandoña.

Aquí puedes ver el registro: