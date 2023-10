Comparte

Fabricio Copano rememoró su actuación en el último Festival de Viña del Mar 2023 y el posterior altercado que tuvo con el cantante urbano ‘Pailita’ por un chiste que hizo.

El humorista fue el último invitado a Socios de la Parrilla, en donde contó que no se había percatado que provocó el enojo del cantante y que, «obviamente por mi lado no tengo nada contra Pailita y le deseo lo mejor«.

Tras el show, el humorista se fue a celebrar a un local, y ya en el recinto «me empiezan a contar, ‘oye hubo un escándalo, al parecer’ y yo estaba en modo celebración con mi equipo y mi familia, estaba en otra, honestamente estábamos celebrando. Y luego llega otra gente a contarme que había problemas con ‘Pailita’«, comentó.

Copano contó que varios artistas urbanos, incluido ‘Pailita’ llegaron al lugar donde el equipo estaba celebrando «y yo me saqué fotos con Marcianeke y otros, hubo una súper buena onda».

«Uno de los chicos del género urbano se me acercó y me dice ‘puta Copano, siento que te excediste y tienes que ser más cuidadoso con tus palabras’. Fue como: ¿En serio?, ¿Alguien del género urbano me dice que sea cuidadoso con mis palabras?«, pensó.

«El humor uno lo hace para que la gente se ría y el público se rio y eso es todo lo que uno quiere lograr», concluyó.