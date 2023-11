Comparte

Toda una alerta encendió el estado de salud de Mauricio Medina, humorista de «Dinamita Show«, que debió ser hospitalizado la semana pasada, tras sufrir una descompensación diabética.

Quien ha entregado información sobre el estado de Medina ha sido su hija, Francisca, la cual conversó con «Contigo en la Mañana» de CHV, y actualizó el estado de su padre.

«La verdad es que el escenario sigue siendo complejo. Mi papá tuvo una evolución positiva, pero la verdad ha sido una evolución demasiado lenta según los doctores«, inició comentando con el programa.

Luego continuó: «Igual nos tienen advertido que no cantemos gloria todavía porque puede pasar cualquier cosa en el día a día. Es un pronóstico que vamos viendo todos los días. Todos los días es distinto. Estamos a la espera de».

«El despertar ha sido muy lento»

En la misma línea, repasó las últimas horas de su padre en este delicado estado, señalando que el equipo médico está intentando sacarlo del coma inducido.

«Sigue en eso. Como digo la evolución es lenta, el despertar ha sido muy lento. Todavía no responde a indicaciones, que eso es lo que le sacaría el ventilador mecánico», relató.

Por último, expresó: «Si le dicen por ejemplo aprieta la mano, él no lo hace, pero sí responde a algunas preguntas. Cuando yo estuve con él me miraba. Le hablé de mi hijo y me miró fijamente, quiso ver las fotos. Sí está consciente, pero sigue siendo muy lento el despertar».