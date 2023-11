Comparte

Todo iría más que bien entre Kika Silva y Gonzalo Valenzuela, pareja de rostros que dio a conocer su relación hace un tiempo, y estarían juntos hace menos de un año.

Sin embargo, nueva información señala que la pareja buscaría consolidar su relación, y lo haría nada más que con un anillo de matrimonio.

Quien reveló esta teoría fue la periodista Cecilia Gutiérrez en el programa «Sígueme» de TV+, donde aludió al retorno de Silva a Chile, tras vivir por años en Estados Unidos.

¿Se van a casar?

«Me están diciendo que Kika Silva y Gonzalo Valenzuela ya le plantearon a sus amigos más cercanos sus planes de matrimonio, se quieren casar«, reveló de inicio la comunicadora.

Luego repasó y compartió su opinión: «Igual es un amor súper fulminante. Llevan menos de un año de relación y ya tienen planes de matrimonio. Habla de que ambos están muy enamorados«.

Por último, la comunicadora señaló que esta noticia no se concretaría en mucho tiempo más. «Me dicen que en el mediano plazo«, afirmó, sumando además que no descartarían tener hijos.