Comparte

En uno de los recientes capítulos de «Las Indomables», la comentadora Patricia Maldonado repasó sin filtro a la actriz Carolina Arregui, a quien destrozó, aludiendo a las cirugías estéticas que se habría sometido.

El nombre de la intérprete surgió luego de que Catalina Pulido, colega de Maldonado, recordara a la actriz.

«A propósito de la Carolina Arregui, a mí me cae re bien, pero por favor mandémosle un mensaje… que no se haga más hueas por favor. A mí me cae la raja, pero qué terrible por Dios santo… Es otro ser humano, no es ella. Esto le cuelga porque no se lo ha arreglado. Entonces no tiene gestos, es como una máscara», soltó de manera directa Paty Maldonado.

Luego continuó: «Ella es tan linda, qué mujer tan linda fue por Dios santo… ¿Cómo puede permitir que hagan tanto experimento con ella?«.

Finalmente, Paty Maldonado incluso le envió un consejo: «Lo digo con todo el respeto del mundo porque me cae la raja, la encuentro encantadora, porque la encuentro estupenda actriz, pero que deje de hacerse mierdas en la cara, es otro ser humano«.

Aquí puedes ver el capítulo: