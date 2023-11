Comparte

Kel Calderón es muy activa a través de las redes sociales y suele publicar gran parte de su día a día con sus seguidores.

Esta vez no fue la excepción, puesto que la modelo mostró en su Instagram que en su visita al aeropuerto consiguió algo que estaba esperando hace un par de días.

Esto, porque la influencer ha estado muy pendiente a las competencias de Santiago 2023 y al igual que muchos se contagió con la “fiumanía”.

“Ha sido mi mejor experiencia en el aeropuerto”, escribió Kel, puesto que le regalaron el pin de la mascota y además, le timbraron su pasaporte con el sello de los juegos Panamericanos.

Asimismo, detalló el momento “la niña de policía internacional me escuchó hablando de lo feliz que estaba con el pin y me dijo ‘yo no tengo pins de fiu pero puedo ponerle el timbre en el pasaporte con fiu”.

Por último, Calderón aprovechó la instancia y le sugirió a la organización de Santiago 2023 debería hacer una línea de “merch”.