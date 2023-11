Comparte

Sin duda Alessia Traverso comenzó la semana con todo tras enterarse en televisión que Raimundo la había traicionado.

Recordemos que, luego de que ambos salieran de Gran Hermano comenzaron a salir y tenían un incipiente romance, el cual se vio truncado por la infidelidad del exjugador.

Si bien ella no quiso profundizar sobre el tema en sus redes sociales, le hizo saber a sus fanáticos que está bien y tranquila.

De hecho, recientemente publicó un par de fotografías en su Instagram y sus seguidores la llenaron de elogios y mensajes de aliento.

“Estupenda, no necesitas un hombre para brillar”, “Eres linda, no mereces que un hombre que dice quererte te falte el respeto”, “Las reinas no lloran, las reinan se muestran ESPLÉNDIDAS!!”, “Con la corona bien puesta reina”, fueron algunos de los comentarios que recibió la joven.

