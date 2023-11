Comparte

Luego de haber abandonado Gran Hermano a mediados de agosto, Trinidad Cerda ha dado mucho de qué hablar.

Esto, porque la azafata ha utilizado su fama para realizar diferentes actividades, como por ejemplo actuar, modelar y hasta hacer charlas para adolescentes.

En ese sentido, la chica reality expresó a través de su Instagram que luego de haber dejado el encierro se arrepintió de haber ingresado a la competencia.

“Me sentí arrepentida de haber dejado mi trabajo, mi departamento y haber expuesto toda mi vida ante todo el país”, dijo en primera instancia.

Tras ello, reflexiona “era muy pronto para empezar a entender el verdadero propósito que tenía Dios bajo la manga (…) Dios tiene planes que no podemos entender y trabaja de maneras misteriosas”.

“Sino, pregúntame a mí, que me la lloré toda, me pregunté mil veces por qué y ahora recién estoy empezando a ver la luz”, agregó.

En la misma línea, recalcó “sembrar sin esperar ganar nada, fue el plan que decidí hacer y está dando resultados”.

Finalmente, aprovechó la publicación para mostrar algunos de los obsequios que ha recibido “los dibujos son sólo algunos, de miles que los niños me hacen o me han hecho (…) voy a seguir adelante y no me voy a rendir”.