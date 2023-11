Comparte

Durante el último tiempo bastante se ha especulado respecto a Ignacia Michelson, y la posibilidad de que la modelo ingrese a otro reality, como lo es actualmente «Tierra Brava» de Canal 13.

Y precisamente este fue el tema que tocó en el programa de la Botota Fox en YouTube, «React equipo Botota Fox«, donde Michelson reveló haber recibido un llamado de Canal 13.

«¡Obvio! Lógicamente, sí me llamaron«, inició señalando en el programa digital. No obstante, reveló que no pudo llegar a buenos términos con la exseñal católica.

«Me llamaron súper tarde, yo estaba viajando para ingresar a Gran Hermano y me llamó mi amigo Nacho, el productor«, repasó.

Luego prosiguió, señalando que desde CHV le enviaron el contrato por email: «Yo pensé que no lo había firmado, pero ya lo había firmado. Hablamos y ahí yo no pude entrar«.

Sin embargo, Michelson sostuvo que buscaba tener la experiencia de ‘Gran Hermano’, donde era grabada en todo momento.

«Yo igual quería probar un reality que te grabara 24/7. Siempre fui así, obvio en los realities colocan las partes en donde peleaba. Antes vendía mucho más la pelea, ahora vende más el amor, la pareja«, afirmó.

Por último, relató que la llamaron con el fin de que los números mejoren para el programa de CHV: «A mí me llamaron para levantar el reality. No le estaba yendo como ellos querían. Me llamaron a mí y Seba. Yo ya sabía con quién me llevaba mal. No iba a entrar como niña buena», relató.

Aquí puedes revisar el programa completo: