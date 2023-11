Comparte

Hace un tiempo que Pamela Díaz dejó ‘Tierra Brava’, el reality de Canal 13 donde habría estado poco más de un mes.

Ahora la comunicadora se encontraría enfocada en su línea de paletas de pádel, ‘Fierza y Feroz’, pero sobre su futuro en la televisión, poco y nada se conoce.

Algo de luz brindó la ‘Fiera’ sobre este tema, donde en conversación con el portal Página 7 si bien reconoció que ha recibido ofertas, «no es algo que estoy buscando», afirmó, precisando que está contenta con su plataforma digital: «Me gusta mucho mi canal de YouTube y estoy muy contenta«, señaló.

Sin embargo, no le cierra las puertas del todo a la TV, y en esto tendría que ver su amigo Ignacio Gutiérrez.

«Volver a trabajar con Pamela Díaz es un tema pendiente«, señaló el conductor de El Purgatorio, misión que busca conseguir «más temprano que tarde».

Luego, Gutiérrez detalló a La Firme: «Nos juntamos hace un buen rato y trabajaremos para que alguien crea en nosotros y lleve nuestro proyecto al aire (…) Es una mujer que tiene que estar al aire, porque genera cosas buenas en la gente«.

¿Regresa a la TV?

Sin embargo, Díaz no se muestra completamente entusiasmada con la idea de volver a la TV. «Estoy muy feliz con mis palas, con perfume, con un montón de cosas que queremos hacer con el canal y todo eso, nuevos proyectos«, manifestó.

«Si sale algo en televisión, rico; pero va a ser más o menos dirigido a lo que yo quiero hoy día, que es algo mucho más orgánico, no tan empaquetado como en la televisión, que cada vez está cambiando», repasó. «No sé si me sienta cómoda en un programa haciendo lo que ellos me manden».