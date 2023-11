Comparte

El pasado domingo finalmente se logró llevar a cabo la visita de Hans al panel de Gran Hermano, luego de que el exparticipante fuera eliminado el domingo de la semana antepasada.

Sin embargo, su visita se postergó durante múltiples días luego de que, por problemas en Argentina, su viaje de retorno a Chile se postergara.

Su retorno al país no solo le permitió reencontrarse con su familia, sino que también con la exparticipante Mónica, con quien formó una cercana amistad.

El sensible reencuentro

En los primeros segundos que Hans ingresó al panel de Gran Hermano, no se encontraba en el set. No obstante, momentos después apareció y no dudó en ir hacia él, para entregarse un afectuoso abrazo.

«La extrañé mucho, la extrañé mucho«, expresó el último eliminado, mientras que Diana Bolocco le comentó: «Vieras cómo sufrió la señora Mónica cuando te fuiste eliminado el domingo pasado».

«¿Cómo me ve?, ¿Estoy cambiado?«, le preguntó Hans a Mónica, lo que provocó una sensible réplica de la exparticipante más longeva de GH: «Sí, está hermoso, más adulto, más grande, mi amor, lo amo, corazón«.

Luego la mujer, al borde de las lágrimas, continuó: «Encuentro que has madurado, te veo bien y contento con tu familia. Tu abuelita estuvo conmigo todos estos días, lo único que hacíamos era recordarte, gracias a ti conocí a una familia nueva, los amo a todos«.

