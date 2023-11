Comparte

En el próximo episodio de Podemos Hablar, uno de los invitados será Chino Ríos, quien hablará sobre diferentes episodios de su vida.

En ese sentido, uno de los temas que tocará será el del dinero, puesto que enfatizó en que le gustaría disfrutarlo con sus hijos antes de morir.

“Me fue muy bien en lo que fue mi carrera, después yo he estado haciendo cosas de negocios y me ha ido bien”, comenzó diciendo.

Tras ello, agregó “yo no quiero ser el tipo que quiere tener más, con lo que tengo estoy feliz. Si bien soy millonario, no quiero ser más millonario, quiero vivir con lo que tengo y con eso yo creo que estoy bien. No quiero arriesgar todo lo que tengo y poder perderlo”.

En la misma línea, expuso que prefiere gastar su dinero y disfrutarlo “yo quiero gastarlo todo”.

Finalmente, concluyó que quiere aprovechar lo que ha ganado durante toda su carrera con sus pupilos “quiero gastármelo todo, pero con ellos, disfrutarlo con ellos. Put***, mi papá se murió, no me dejó ni uno, pero lo pasamos la raja. Pero a lo que sí voy es que no quiero arriesgar todo lo que tengo por hacer un negocio”.