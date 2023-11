Comparte

Luego de haber abandonado el matinal “Mucho Gusto” hace un par de años, Kathy Salosny entregó detalles de su salida.

En una conversación con Publimetro, la comunicadora se refirió a lo que fue su paso por el programa y además, reveló que recibió malos tratos.

Esto, cuando el espacio matutino empezó a cambiar su formato por la llegada de un nuevo productor ejecutivo.

“No quiero referirme a esa persona en particular. Pero, no tuvimos una buena relación lamentablemente. Yo lo intenté, pero él tenía otros planes y es súper válido en la tele”, comenzó diciendo.

Tras ello, agregó “los tres primeros años que estuve en Mucho Gusto, con Luchito Jara y Jorge Bandera a la cabeza fueron maravillosos, lo pasamos increíble. Apostamos, ‘ya que está en el fango este programa’, que estaba en dos puntos cuando entré, ‘por qué no hacemos lo que tenemos ganas de hacer, pasemoslo bien’. Y se convirtió en un fenómeno”.

En la misma línea, recalcó que la nueva persona que lideraba el matinal no la quería “entra esta otra persona y él nunca empatizó conmigo. Él no me quería, porque venía con otro plan. Fue súper duro para mí, lo pasé pésimo. Fueron dos años de maltrato muy fuerte”.

Finalmente, confesó que sus últimos años en la estación de Vicuña Mackenna fueron tan malos, que hasta los comparó con su salida de TVN.

“Mi paso por Mega los últimos años fue incluso más terrible que mi final en TVN”, cerró.