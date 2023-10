Comparte

Katherine Salosny sorprendió con una inesperada confesión sexual. La comunicadora lanzó la impactante revelación en el programa «Socios a la Parrilla».

El íntimo momento ocurrió en medio de uno de sus viajes. Según indicó la conductora, tuvo relación sexuales nada menos que en el baño de un avión.

«La idea fue mía (…) Fue de madrugada en uno de esos vuelos eternos a Europa, así que nadie interrumpió«, comentó.

A lo anterior, agregó: «Es una de las cosas más entretenidas que he hecho en mi vida. Lo recomiendo«.

En el espacio, Salosny también recordó la vez en que el cantante Luis Miguel la invitó a salir y ella lo rechazó.

«Le dije que ‘no’ porque me dio miedo, fue de puro nervio«, explicó.

«Él estaba en esa época de bronceado naranjo, que le manchaba la camisa. Pensé que jamás me iba a pescar, lo veo con sus guardaespaldas, lo llamo, me mira, sale y se me viene encima. Le hice una entrevista estúpida también, porque estaba embobada, y cuando termina me invita a salir, a comer en el Sheraton. Y de estúpida le digo ‘Tengo que trabajar, tengo que editar la nota, no puedo‘», detalló.

Además, detalló que «tuvo onda» con el actor mexicano Gael García Bernal. «Me fui para adentro, Gael me clavaba los ojos y fue la peor entrevista que he hecho. Cuando una está embobada con alguien se pone estúpida«, comentó.