Comparte

El próximo 3 de diciembre, el reality Gran Hermano llegará a su fin, por lo que el espacio de telerrealidad ya ha definido a sus semifinalistas, luego de que anoche se realizara una nueva jornada de eliminación.

Constanza, Viviana, Jennifer ‘Pincoya’, Scarlette, Jorge y Skarleth eran los seis participantes que se encontraban al interior de la casa durante la jornada de ayer, situación que cambió tras la eliminación.

Así, Coni fue la primera persona en ser salvada, lo que generó un especial mensaje de la bailarina, quien agradeció la experiencia que ha vivido.

¿Quién abandonó el reality de Gran Hermano?

Tras esto, los animadores revelaron que el próximo salvado por el público fue Jorge Aldoney, noticia que desató el llanto del modelo, así como también de Skarleth Labra, su pareja al interior del reality.

Bajo este sentido, quienes se encontraron en la zona roja fue Skarleth Labra y Jennifer ‘Pincoya’ Galvarini, ya que Scarlette fue líder de la semana, por lo que era inmune, salvando además a Viviana.

Finalmente, Diana Bolocco y Julio César Rodríguez revelaron que la eliminada fue Skarleth Labra, quien solo alcanzó un 18,3% de los votos, quedando en el último lugar y, así, debiendo abandonar la ‘casa más famosa del mundo’.

Las palabras de despedida de Skarleth Labra

Tras conocer la situación, la joven de solo 18 años compartió una emotiva reflexión, en medio de lágrimas: «La primera vez que dejé esta casa, sentí que muchas cosas me faltaron hacer y sentía pena por eso, el público me dio la posibilidad de volver y la verdad es que ahora ya no me voy con esa sensación (…) aprendí mucho de este reality, aprendí mucho de ustedes… no lloren, que me da penita, los voy a ver afuera, queda poquito».

Ahora al interior de la casa solo queda Constanza, Jorge, Pincoya, Viviana y Scarlette, situación que se revertirá el próximo domingo, donde solo quedará uno.