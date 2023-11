Comparte

El día de ayer el periodista Julio César Rodríguez visitó la casa de Gran Hermano, a solo días que el reality llegue a su fin, el cual está programado este próximo 3 de diciembre.

Sin embargo, el próximo jueves de esta semana los participantes abandonarán la casa, para viajar a Santiago, en donde se realizará la final del programa.

Estas noticias fueron informadas por JC Rodríguez a los jugadores, causando gran expectación, sin mencionar que además anunció que uno de los cinco jugadores sería eliminado este martes.

El momento de JC Rodríguez con Jennifer ‘Pincoya’

Una de las jugadoras más feliz con la presencia del comunicador, fue Jennifer ‘Pincoya’, quien afirmó que tenía muchas ganas de conocerlo.

Así, una vez que ambos se conocieron, optaron por sellar su encuentro con un comentado piquito, que generó múltiples reacciones.

La situación generó nervios en JC Rodríguez, quien fue llamado al confesionario, luego de que Pincoya le ofreciera dormir con ella, por lo que era necesario solicitar el ‘clásico’ consentimiento.

«Estoy mal, ¿Qué puedo hacer?, usted tiene experiencia, ya lleva seis meses con ella, ayúdeme porque quería que me acostara en su cama, yo no mi chico, no voy a dar el consentimiento a tres minutos de llegar, no soy tan fácil… Voy a tratar de dormir en el sofá, con Bigotes, que si hay algún movimiento, va a ladrar al tiro«, fue parte de lo que expresó el animador a la voz de ‘Gran Hermano’.