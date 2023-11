Comparte

Han pasado unos cuantos días desde que María José Quintanilla contrajo matrimonio con su pareja, el kinesiólogo Eduardo Carrasco, evento que fue íntimo y contó con pocas personas.

Lo que no pasó nada desapercibido fue la ausencia de cercanos amigos de Quintanilla, como Joaquín Méndez, su colega en «La hora de Jugar», Luis Jara, Karla Constant o Karol Lucero.

Ahora, quien se refirió al tema fue Karol Lucero, quien también se encuentra pronto a casarse con su novia, María Francisca Virgilio.

«Es mi amiga, pero…»

«La verdad es que no recibí invitación para ese matrimonio. Pero María José Quintanilla siempre ha sido muy hermética con su relación, así que no me sorprende», narró Karol en el programa Not News.

Luego, en la misma línea, reveló que tampoco la invitará a su boda: «Lo conversamos con mi novia y ella no quiere que invitemos a personas que no sean amigas de ambos«.

«María José es amiga mía, pero no de María Francisca (Virgilio) y en este caso podría ocurrir exactamente lo mismo, pero a la inversa», repasó.

Aún así, relató que sí invitaría a Luis Jara, Patricia Maldonado y está evaluando invitar a Daniel Stingo.

Aquí puedes revisar la entrevista: