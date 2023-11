Comparte

Ayer se vivió un terremoto al interior de Tierra Brava, puesto que se oficializó la renuncia de Eva Gómez, lo que remeció a todos los participantes.

Si bien la noticia fue muy frustrante para algunos, cuando se enteraron que quien la reemplazaría sería La Botota Fox muchos se alegraron.

Esto, porque Botota generó varios lazos en la casona ubicada en Perú y hacía reír a la mayoría con sus chistes.

Según lo expuesto por La Cuarta, la jugadora quedó muy triste con su salida, ya que abandonó muy rápido la competencia.

“Cuando me eliminaron lloré mucho, porque me quería morir. Yo decía “¿por qué tan poco?”. Era demasiado rápido. Entonces la Guarén me dijo “Mira, amigo, hay cosas que son inevitables, y siempre la vida da segundas oportunidades”. Y ahora ya estoy de vuelta, estoy acá de vuelta, y para mí es un regalo de verdad. Es como que te contraten de nuevo”, detalló.

Tras ello, fue consultada sobre cómo la recibieron sus compañeras y dijo que la recepción fue muy buena, puesto que varios se alegraron.

“Me recibieron de vuelta y fue emocionante porque me dijeron que se notaba mi ausencia y eso es cuático. Y menos mal que nadie tampoco se puso a reclamar que volví sólo porque se fue la Eva”, comenzó diciendo.

Por último, se refirió a su personalidad “fue un excelente recibimiento, la Pamela me dijo “Yo sabía que ibas a volver”. Y eso es porque uno está haciendo bien la pega, y ni siquiera es la pega, si yo soy así. Es ser uno mismo nomás”.